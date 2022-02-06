春節連假期間，遊客到郊區踏青放風，園區廣闊可遊山玩水的曾文水庫成為熱門首選，今年春節連假期間遊客比去年春節人更多，除夕到初五有1萬8000多人入園，比去年春節多3000多人，搭乘遊艇人數天天爆滿。至於烏山頭水庫，入園人數雖然不比去年春節多，但初一至初五也有1萬2000多人。
據水利署南區水資源局統計，去年春節除夕至初五6天，入園遊客1萬5141人次，其中初一、初三、初四都超過3000人；今年春節除夕到初五6天合計1萬8280人，較去年入園人數多3139人，初三遊客還超過4000人。
此外，去年春節期間曾文水庫水情不佳，蓄水率僅15％左右，今年水情不錯，近日還有約56％，恢復湖光山色美景，今年遊艇遊湖幾乎班班預約客滿，搭乘人數均達上限量每日700人。
烏山頭水庫今年為了防疫，春節期間未舉辦市集活動，入園人數雖然不比去年春節多，但初一至初五也有1萬2000多人。烏山頭水庫管理處表示，去年春節期間初一至初五有1萬7000多人，今年少了近5000人。此外，今年搭乘太陽能遊艇遊湖的遊客5天下來也有2100多人，人數比去年春節還要多。
南水局表示，曾文水庫、烏山頭水庫合計蓄水量有逾60％，扣掉一期作、春季雜作灌溉用水，農業、工業、民生用水預估至6月底前可正常穩定供應，南化水庫也視高雄降雨持續機動越域引水，今年至2月5日引水量約為166萬立方公尺。
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