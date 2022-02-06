春節連假期間民眾到曾文水庫踏青旅遊，初一至初五遊客數較去年春節多3000人次。（劉秀芬攝）

今年曾文水庫水情比去年同期好多，春節連假期間吸引爆多民眾踏青旅遊。（劉秀芬攝）

春節連假期間到烏山頭水庫搭乘太陽能遊艇遊湖的遊客比去年春節多。（劉秀芬攝）

春節連假期間，遊客到郊區踏青放風，園區廣闊可遊山玩水的曾文水庫成為熱門首選，今年春節連假期間遊客比去年春節人更多，除夕到初五有1萬8000多人入園，比去年春節多3000多人，搭乘遊艇人數天天爆滿。至於烏山頭水庫，入園人數雖然不比去年春節多，但初一至初五也有1萬2000多人。

據水利署南區水資源局統計，去年春節除夕至初五6天，入園遊客1萬5141人次，其中初一、初三、初四都超過3000人；今年春節除夕到初五6天合計1萬8280人，較去年入園人數多3139人，初三遊客還超過4000人。

此外，去年春節期間曾文水庫水情不佳，蓄水率僅15％左右，今年水情不錯，近日還有約56％，恢復湖光山色美景，今年遊艇遊湖幾乎班班預約客滿，搭乘人數均達上限量每日700人。

烏山頭水庫今年為了防疫，春節期間未舉辦市集活動，入園人數雖然不比去年春節多，但初一至初五也有1萬2000多人。烏山頭水庫管理處表示，去年春節期間初一至初五有1萬7000多人，今年少了近5000人。此外，今年搭乘太陽能遊艇遊湖的遊客5天下來也有2100多人，人數比去年春節還要多。

南水局表示，曾文水庫、烏山頭水庫合計蓄水量有逾60％，扣掉一期作、春季雜作灌溉用水，農業、工業、民生用水預估至6月底前可正常穩定供應，南化水庫也視高雄降雨持續機動越域引水，今年至2月5日引水量約為166萬立方公尺。