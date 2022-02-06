一名葉姓女子在基隆一間燒臘店上班，但謊稱父親過世需要用錢，向劉姓老闆詐取薪資，還竊走店內3萬元現金。基隆地院審結，依業務侵占等罪，應執行8月徒刑，得易科罰金24萬。緩刑3年。可上訴。

判決書指出，葉女2019年12月間應徵上基隆一間燒臘店外場，但才上班2天，劉女就向劉姓老闆表示「父親過世」，因而詐取5天喪假，以及3000元薪資；隔年1月間，葉女又向老闆表示，她遭到葬儀社詐騙，沒錢支付喪葬費用，老闆聞言便掏出2萬元借她。

隔月，葉女又向劉姓老闆瞎掰其要購屋，再度借2萬元佯裝要付訂金。案經劉男發現店內收支異常，調閱監視器畫面後才驚知葉女竊走店內3萬元現金，全案才曝光。

對此，葉女在警詢與偵訊期間全數坦承犯行，並與劉男簽立和解書，而因葉父早於2018年5月間過世，檢察官最終以業務侵占、詐欺取財等罪將葉女起訴。

基隆地院法官審理後認為，葉女僅因缺錢花用而以詐騙方式獲得借款，違背誠信與職業道德，侵害劉男的財產，考量其認罪，犯後態度尚佳，已與被害人成立調解等一切情狀。依犯業務罪，處有期徒刑8月，又犯詐欺取財罪，處有期徒刑4月，應執行8月，得易科罰金24萬。緩刑3年，並須支付劉男5萬元賠償金。