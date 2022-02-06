經典舞碼《火焰之舞》將首度前進屏東演出。（寬宏提供）

風靡全球的踢踏舞劇《火焰之舞》今年是第6度來台，6日完成在台北小巨蛋4場演出，許多民眾表示不僅看過，還看過至少兩次，每次都會買票進場觀賞，大讚如此精彩的表演絕對此生必看，更會上癮！其中1位鐵粉透露3刷不夠，本身已經看過不下5次，每次看都還是會落淚，並說：「踢踏舞是很自由的舞蹈，讓我的心靈處於奔放的狀態！」

《火焰之舞》的表演者們來台隔離21天，隔離期間仍以高自律的課表練習與訓練來維持狀態，也每天群體視訊練習，希望帶給台灣觀眾震撼的踢踏舞絕技。不少網友看到舞者們如此自律的精神，除了大感專業，也相當佩服值得學習。也對接下來中南部的場次更期待！還有母女檔粉絲表示，前年在彰化看完後心中激動不已，這次要跟著團隊巡迴跑，從台北一路看到屏東，把握這難得可貴的機會！

《火焰之舞》結束台北小巨蛋的演出後，緊接著2月8日在高雄、2月10日在台中依序帶來精彩的表演，更將於2月12日首次「踏進」屏東，不少北部觀眾意猶未盡，甚至表態要南下繼續三刷、四刷。目前中南部場次還有少許票券，有興趣的民眾可以把握機會，購票請洽寬宏售票系統。