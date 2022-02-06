45歲前美女主播陳海茵2020年因身體亮紅燈休息，後決定正式離開主播台，隔年宣布與設計師先生帶著女兒一起飛到美國生活，引發外界猜測是去拚第二胎，最近返台過年，她接受媒體專訪，就坦言已放棄再生二胎的念頭。

陳海茵一家人去年飛美國，被瘋猜是為了拚做人，而據《三立新聞網》報導，陳海茵透露當初是老公接了建築案，她和女兒才一起赴美，並坦言因為想幫女兒添個弟弟或妹妹，曾把之前剩下的受精卵植入，做兩次試管嬰兒，可惜都沒成功，令她完全放棄二胎念頭，表示：「年紀太大，想到要從頭來就覺得很累！」

另外，陳海茵也透露未來會留在台灣工作，接接活動主持、業配代言，但因不想受限時間被綁住，她強調不可能回主播台。而在她返台隔離期間，她就曾於臉書發文澄清：「我不是移居美國，也不是『去生第二胎』，但關在旅館再吃下去真的像懷孕了啦。」

陳海茵曾歷經3次流產和2次人工受孕失敗，等到結婚第12年、2016年時，才終於喜獲愛女「喜羊羊」，走過12年坎坷求子路，她曾吐露所有能想到的求子偏方都嘗試過，但也呼籲大家不要相信來路不明的偏方，只要保持無壓力的放鬆心情，到醫院檢查夫妻雙方問題所在，對症下藥，一定會有屬於自己的寶寶。