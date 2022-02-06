返鄉承接父業歲簡士凱接手「富吉268號」蹦火漁船「火長」的職務，他坦言，出海的收入豐沃，是吸引他討海主要原因之一。（陳信翰攝）

返鄉承接父業歲簡士凱接手「富吉268號」蹦火漁船「火長」的職務，他坦言，出海的收入豐沃，是吸引他討海主要原因之一。（陳信翰攝）

返鄉承接父業年僅28歲簡士凱，因緣際會下接手富吉268號蹦火漁船「火長」職務，一開始他負責協助「火長」操作點燃火石的管線與氣體。（陳信翰攝）

蹦火船利用電石（電土）經加水後所產生乙炔，「蹦」的一聲，瞬間點燃火炬，用來吸引趨光性的青鱗魚靠近，利於捕撈。（陳信翰攝）

全台僅存的蹦火船「富吉268號」，船員為2021年的第一次出海做準備，資深海腳將原本要放魚貨的水桶，整理後擺在港邊。（陳信翰攝）

全台僅存的蹦火船「富吉268號」，船員們為2021年的第一次出海做準備，但因為下雨船艙裡面都是積水，大家合力整理船艙。（陳信翰攝）

遠眺磺港，這裡的「磺港漁火」曾是昔日著名的金山八景之一，如今已不復見。（陳信翰攝）

蹦火船與觀光船業者攜手合作，吸引不少觀光客前往，除了維持船員的生計外，更重要的是保存台灣傳統補漁技藝的文化價值。觀光船除了欣賞蹦火船的捕魚技法外，也安排海上觀光行程，觀賞周邊景點基隆嶼。（陳信翰攝）

蹦火船與觀光船業者攜手合作，吸引不少觀光客前往，除了維持船員的生計外，更重要的是保存台灣傳統補漁技藝的文化價值。觀光船除了欣賞蹦火船的捕魚技法外，還安排海釣等觀光行程。（陳信翰攝）

全世界還在作業的「火把漁業」僅剩金山的蹦火船，它不僅有漁獲價值，更重要的是蘊含台灣傳統補漁技藝的文化價值。（陳信翰攝）

記得十多年前某個夜晚行經北海岸，海面上突然竄出此起彼落的火光，定睛一看，原來是不遠處的海面上，有四五艘漁船利用短暫的亮光吸引魚群，瞬間聲光交織、魚群翻滾，就連岸上也聚集許多等待捕捉畫面攝影玩家，火光夾雜著快門聲與漁船上船員們的吆喝聲，讓金山海岸邊好不精采；現在想要專程再看一眼，已經越來越難，金山八景中的「磺港漁火」正面臨消失的危機！

長期投入北海岸創生計畫的金山文史工作者郭慶霖表示，早期北海岸的原住民用竹製的火把捕魚，在1920年前後，日本人帶來乙炔（電石）的技術沿用至今，也就是現在看到的「蹦火仔」；目前全世界還在作業的火把漁業僅剩金山的蹦火船，它不僅有漁獲價值，更重要的是蘊含台灣傳統捕漁技藝的文化價值。

2021年7月早晨，全台僅存的蹦火船在磺港碼頭邊整理船隻，這是今年疫情以來首次出海，因為停航很久了，船艙因雨積滿了水，大家合力搬出電動馬達抽水，幾個船員用勺子，慢慢舀出水來，後頭的船長，則是忙著檢查電子設備；其間，最年輕的「火長」簡士凱，也騎著摩托車來到港邊，身手俐落地跳到船上後，開始熟練的檢查船上獨有的蹦火管線與氣體，再跟其他船員約好晚上出海的時間後，便各自解散；我好奇的問，冷藏漁獲的冰塊什麼時候上船？簡士凱靦腆的笑著說，「不用啊，漁獲其實很少，常常用不到，就不用準備了！」

為了能一睹世界僅存「蹦火仔」的獨特魅力，只能搭乘觀光船與蹦火船在海上會合，就看蹦火船首的火長透過探照燈，指揮船員沿著岸邊來回尋找青鱗魚，遊客們則屏息以待等待電光火石的一刻，但當火長點燃試探性的點燃火把，海面上卻一點動靜都沒有，伴隨而來的是眾人的失望與嘆息；為了不讓遊客敗興而歸，蹦火船在觀光船邊加碼「示範演出」，火長再次點燃火石，伴隨著口令，操網手們熟練的放下漁網，又賣力的撈起空空的魚網，實在令人心酸，雖然可以彌補些許遺憾，更顯蹦火船文化正在逐漸消失；演出結束，船員們向遊客揮手致意後，緩緩駛離，那一刻，宛如海上舞台劇般在遊客的掌聲中謝幕。

返鄉承接父業簡士凱今年才29歲，簡士凱說，雖然在國中就開始開始接觸蹦火這一行，但一直到大學畢業後才正式成為船員，起初是擔任協助「火長」控制乙炔氣體的工作，後來火長因為健康因素退休，在「海腳」的船員叔叔們力挺下，加上自己又是船東的孩子，才接手接手「富吉268號」蹦火船「火長」職務火長的職務。

蹦火船主要的捕抓對象是青鱗魚，而青鱗魚的習性，會依固定的路線在草里、磺港到野柳、萬里一帶活動；簡士凱在接手後，遇上2016年「德翔台北輪」在石門外海擱淺，重油汙染周邊的海域，剛好就在牠們行經的路線上，青鱗魚不靠岸，直接影響漁民的生計，雖然簡士凱認為污染可能有機會經過4、5年會代謝掉，但到了2021年，還是盼不到大量青鱗魚出現，現在船員出海一個魚季只有數千元的收入，甚至連魚都補不到，相較當時的魚季，船員們還可以有30至40萬的豐厚收入，簡直無法相比，就連自家的經營的四艘蹦火船，到現在全磺港只剩下「富吉268」還在苦撐。

無奈感嘆的還不止青鱗魚，就連平常所捕捉的丁香魚、小捲、螃蟹等漁獲量都一路下滑，現在面臨海洋生態的破壞、海水溫度上升，加上新冠疫情，餐廳不營業，龍膽石斑沒有銷量，作為龍膽石斑的飼料的青鱗魚完全沒有銷路，更讓船東跟船員收入雪上加霜，加上有經驗的「海腳」（船員）都是五、六十歲高齡，在遠慮近憂下，願意接手的年輕人更是寥寥可數。

蹦火漁船在簡士凱父親苦心經營才有了起色，如果失傳實在太可惜；之前魚況不錯的時候，就有不少觀光船跟著蹦火船觀賞、拍攝，但是漁獲量日益減少，出船次數銳減，沒有收入，船員自然也不願意出海，於是有觀光業者主動商談合作，期望過共利共生的方式，一方面能照顧船員生活，又能延續百年捕魚技法，雖然一開始並不希望變成一種「表演」，但是為了船員生計與文化資產的保存，他樂觀的說，希望能撐到青鱗魚回來！畢竟有了收入、魚獲，才會有更多人投入，才能讓「蹦火仔」繼續傳承下去。

2021年8月中旬，再度登船探詢青鱗魚的蹤跡，在火石一波波點亮漆黑的海面後，終於有機會目睹魚群在海面躍起的景象，富吉268蹦火船的火長簡士凱說，沈寂一段時間的青鱗片魚雖然現身，相較於旺季的盛況，還是相差甚遠，青鱗魚要真的回來，看來還要再等等了！