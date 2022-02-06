遠東百貨竹北店於上月14日開始試營運，每天都湧入大量人潮，不過停車場的動線卻惹怒消費者，網路上也出現大量抱怨的聲音，認為迴旋車道設計太窄，牆上滿滿都是擦撞的痕跡，還有各種難關考驗駕駛技術，停個車要花好幾個小時，即使有車位也停不到，而遠百竹北則回應，會加派人力疏導車輛出入。

根據臉書社團「竹北遠東百貨吃喝玩樂」最新動態，有一名網友抱怨，竹北大遠百莊敬二路停車場設計不良，想進去的車進不去，想出去的車出不去，全都塞在迴旋車道上！而網友提供的影片中可以看到，竹北遠百的地下停車場迴旋車道相當的狹窄，卻是開放雙向通行，每輛車都以龜速小心翼翼的開著，因此造成車輛回堵。

貼文引起許多人共鳴，紛紛大罵「真的做得不好，牆上很多車漆」、「還有停車場出來那個轉彎窄到令人傻眼」、「設計那麼難的車道訓練我們的開車技術，好恐怖喔」、「真的很不優，堵到外面馬路的直向車都綠燈了，無法前進」、「我剛剛出來在P3樓原地停了10分鐘才開始動」、「動線設計超差...排隊入立體停車場的動線，還會跟地下停車場出口的路線交叉，一個要進一個要出，大家一起卡」。

遠百竹北停車場有2處，地上停車場有800個車位，地下停車場則有685個停車位，不過因為動線有問題，導致有位置也停不到，根據《聯合新聞網》報導，百貨業者為了解決問題，已在停車場每層樓及出入口加派至少2名以上人力，疏導指揮車輛進出，同一時段只能單向通行，並表示會研議如何進一步改善停車場進出動線。