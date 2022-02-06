過年許多傳統習俗該不該遵循，時常造成家庭困擾，一名女子表示，婆婆去算命以後下了禁令，要她在女兒3歲以前都不准回娘家，讓她相當崩潰，不知道到底該不該聽話，不料竟釣出名醫神回，並傳授一招反擊，讓眾人讚爆。

這名女子在臉書社團《媽媽經》表示，婆婆日前去算命，結果算命的說她「女兒三歲前不能回娘家」，迷信的婆婆因此就下了禁令，讓她相當困擾到底該不該聽話？貼文一出引起熱議，並有上萬人回應。

不少網友紛紛怒回「真的覺得Facebook應該要有一個白眼翻到天邊去的表情符號才對」、「再找一個算命先生，告訴婆婆，她不能亂算命」、「找另外一個算命師，說女兒改跟媽媽姓就可以化解」、「跟婆婆說真巧，我也去算命耶，算命的說女兒18歲前絕對不能接觸到阿公、阿嬤」。

有趣的是，貼文竟意外釣出名醫蘇怡寧在底下留言「跟婆婆說你也去算命，老師說在女兒長大成年前，婆婆都不能看到她，不然健康會出問題」。沒想到蘇怡寧一句神回竟瞬間吸引近2萬人按讚，直呼「笑爆」、「這個太讚了」、「學起來」。此外，小兒科醫師陳映庄也在留言區表示，「聽這種話，兩家以後會決裂」，建議換個正常的老師才對。