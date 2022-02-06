過年期間，許多人一蛋難求，行政院今天召開會議，要求農委會研擬相關措施，農委會除了在年後進口雞蛋調度外，也研擬對蛋農的生產補助措施，包括對蛋農的成本差額補助、蛋中雞代養補助及淘汰寡產母雞的補助等措施，農委會畜牧處處長張經緯表示，如果蛋農願意接受補助，希望能夠提供「平穩」價格的雞蛋。

張經緯說，如玉米及黃豆等大宗原物料從去年年中開始飆漲，至去年年底漲幅已達4至5成，而依各畜牧場飼料品項不同，約成長15％至至30％不等，而雞蛋相較於其他的畜禽不太一樣，蛋雞一旦受到氣候、疫病等影響導致產蛋率下降、成本將迅速飆高的程度，比其他肉品更嚴重，因此本波僅針對蛋農補貼。

至於預算規模，張經緯表示，仍在觀察飼料漲價情況，如果年後飼料漲價、蛋農生產成本不足時才會啟動補貼，協助蛋農減少生產成本的影響。

張經緯說，如蛋農擔心成本問題可能會減緩寡產母雞的淘汰，希望透過補助加速汰換寡產母雞、以提高產蛋率，汰換寡產母雞後則要有新蛋雞補上，而小雞成長至可以產蛋的階段約要4至5個月，也受到飼料成本上升影響、成本約漲了近4成，因此也會補助蛋中雞代養。

會要求接受補助的蛋農下降價格嗎？張經緯指出，農產品的價格應回到其產銷秩序，生產的數量及需求要平衡，希望接受補助的蛋農能夠提供「平穩」價格的雞蛋。