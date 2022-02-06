廂型車從後頭推撞，整排停紅燈的車輛都遭殃。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

廂型車直接推撞前方停等紅燈自小客，車頭撞入自小客後車廂。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

春節九天連假收假前夕，台中市北屯區松竹路下午約4點半左右發生廂型車推撞前方4輛自小客事故，一度傳出現場多人受傷，經消防局派救護車場，現場4人受到擦挫傷送醫，傷者皆意識清楚，治療後已無大礙，詳細肇事責任仍待警方調查釐清。

台中市消防局6日下午4點37分獲報，北屯區松竹路一段發生多車追撞事故，立即派遣東山、頭家厝、北屯分隊，出動救護3輛，救護人員6名前往現場救援。

警消到場發現是5台車追撞，幸無人受困車內，5車共有駕駛和乘客約10人，其中有4名有手腳擦挫傷，2名男性送鄰近中國醫藥大學附設醫院治療，另有1男1女肢體疼痛、意識清楚，送慈濟醫院治療，4名傷者送醫時皆意識清楚，治療後也無生命危險。

據悉，這場多車追撞意外，疑似駕駛廂型車的63歲蔡姓男駕駛，未注意前方停等紅燈車輛，進而推撞前方4輛自小客，警方到場也為所有自小客駕駛進行酒測，均無酒精反應，確切肇事責任仍待警方調查釐清。