環境工程學者莊秉潔昨在臉書中推崇總統蔡英文治理國家的能力，稱他一點都不懷疑她擁有倫敦政經學院(LSE)的博士學位。資深媒體人彭文正表示，「有沒有博士學位，跟治理國家的能力是兩回事。」

莊秉潔5日還在臉書表示，前總統馬英九是哈佛大學的博士，但至今我還不淸楚馬總統治國的能源政策是什麼？而蔡總統整個行政團隊，在她第一任總統上任前，就擬好非核減煤的能源政策，並作成決策。中間雖曾有短暫乾淨的煤事件，很快整個團隊又回到非核減煤的政策，持續往這永續的方向邁進。因此他認為，蔡總統治理國家的能力，比有哈佛博士學位的能力還強。

彭文正6日在臉書貼文指出，有沒有博士學位，跟治理國家的能力是兩回事。什麼是「fact」？什麼是「opinion」？他認為，蔡英文沒有博士論文是「事實」，沒有論文自然不會有學位，這是「fact」；至於她的治國能力如何，那就是個人的「opinion」，作為一個教授，這是最基本的判斷能力。

網友認為，「等30年解密文件，看看政大教授是怎麼拿到的」、「一份博士論文，38年來從未被全世界學者引用過，一次都沒有！連作者本人都沒有！」、「學位跟論文是兩回事，學位可以買，論文買不了…，現在是在打論文，不是學位，請看清重點..」、「在1984年代，如果有博士學位是光耀門楣的事情，早就該拿出論文，何須封存30年」、「又是個偷換概念的實例」。