英國商業大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）周日表示，英國首相強生「不一定要下台」，讓強生在這波政治生涯危機中獲得一絲支持。過去3個月來強生先是因封城期間違規在首相官邸開趴而引起公憤，近日又在國會失言而遭到內閣多名官員抨擊，甚至有數名幕僚請辭表達不滿。資深保守黨議員沃克（Charles Walker）近日批評強生「勢必得下台」，但夸騰表示「不認同」。