國內新創公司瑞愛生醫（Taiwan RedEye Biomedical）宣布推出居家用的蔬果洗淨檢測儀器產品，宣示持續投入食品安全領域創新研發的決心。瑞愛生醫研發經理王怡驊表示，主要技術是運用瑞愛既有的微型光譜分析技術，以及散射光學演算法，比對水中汙染物的特徵光譜與散射情況，再透過數學解出強度與比對分級。這也是第一台同時能夠解析蔬果洗滌水中的農藥與蔬果洗滌劑殘留，以及水中混濁度的居家用光學儀器。

瑞愛是新竹科學園區的新創公司，致力於智慧健康、食品安全、與環境保護相關的產品研發。瑞愛生醫秉持「from lab to life」的概念，希望將原本只有實驗室昂貴儀器才具有的功能，轉化為民生可負擔的產品。

同時，也將原本只有生化檢測的健檢項目，加入光學檢測的方案，目的不是要取代傳統的方法，而是為了提高精準健康與智慧醫療的動能。瑞愛生醫成立短短不到五年，已申請超過50項多國發明專利。

菜洗的乾不乾淨，只能靠運氣？

談到開發產品的動機，王怡驊表示，「洗菜的時候，往往只能憑感覺，肉眼難以確定洗乾淨了沒？農藥殘留與泥沙汙濁都乾淨了嗎？實在不能確定。我們覺得洗菜這個小動作需要一個參考的工具，這就是我們開發產品的初衷」。

瑞愛的產品特色在於洗菜時可將產品掛在洗菜盆邊，當流動的水清洗盆中蔬果時，可以觀察水中汙染物殘留的燈號變化，顯示綠燈代表汙染物殘留已降至可檢出下限之外。

王怡驊說，產品並非要取代一般實驗室的儀器，僅作為居家使用，且實驗室儀器是檢驗蔬果本身，瑞愛產品是檢測洗菜盆中水溶液，兩者環境不同，無法直接對比。同時還可以分辨水溶液濁度，如有目視不輕易發現的混濁，產品會顯示輕微混濁的燈號，這是目前市面上還沒有的民生產品功能設計。

疫情期間只能宅在家，食安議題更受重視

因為疫情的影響，人們在家烹煮食物的頻率大幅提升，然而極少數不肖業者心存僥倖，將農藥殘留超標的蔬果上架銷售。在這樣的情況下，瑞愛堅持為民眾的食品安全守住最後一道防線，成為廚房的食安守門員。

王怡驊表示，由於蔬果洗滌水溶液可能含混合汙染物，每一種農藥或洗滌劑對光的敏感度都不一，所以在混合汙染物的情況下，只要蔬果有充分浸泡，且水中溶出的汙染物濃度高於儀器閥值，市面上絕大多數的農藥與洗滌劑殘留都可被檢出。

王怡驊表示，「雖然盆子大小、水量、蔬果量都會影響水中汙染物濃度，使檢測難以精準量化，但卻具有方便性與成本優勢得以落實居家應用。希望瑞愛的產品更加普及，走入一般居家生活空間，我們在技術的創新性、特殊性及延伸性，不僅持續吸引國際客戶的青睞，也願意提供客戶OEM/ODM與授權的服務，有助於擴大市場」。