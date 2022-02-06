租屋處若隔音差，實在很干擾生活，而一位網友分享，住隔壁的女房客每晚用「姊夫」震動的聲音大到像在施工，還會傳來呻吟聲，甚至對方的長相也讓他很害怕。文章曝光後，引起網友熱議。

這名網友在臉書粉專《靠北租屋2.0》投稿，貼文指出，隔壁剛搬來的女住客每晚都會玩按摩棒，但震動的聲音明顯到像是隔壁在施工，同時還會傳來陣陣謎樣的呻吟聲。

原PO表示，偏偏女鄰居的長相還很「震」，每次碰面都讓他想乾嘔，日前早上搭電梯遇上時，女鄰居還對著他微笑，他嚇到豎起汗毛，也不敢輕易跑去隔壁理論，就怕一個差錯被當成變態，好奇發問網友該怎麼處理？

男子在網路上抱怨隔壁女鄰居很吵。（翻攝自臉書《靠北租屋2.0》）

文章曝光後，網友看了都留言回應，「她是黏在牆上玩嗎？」、「震動聲都聽得到那一定是馬鞍」；還有網友開玩笑獻計，「震動的聲音像施工，也太重口味了吧，版主能否請管理員去跟她說呢？」、「錄音，放大給她聽」、「來個“房震”回擊」、「夜間施工時去敲她的門問問要不要幫忙啊」、「報警啊」；但也有網友表示，鄰居製造噪音歸一回事，但原PO抨擊他人長相實在不對。