農曆春節9天連假今天結束，金門機場疏運順暢，金門航空站與金門縣政府共同設置「聯合候補服務櫃檯」補位人數少，較往年人擠人情況冷清許多。

金門航空站主任洪念慈說明，2／5、2-6兩天的候補情形未若往年熱絡，原因除疫情影響民眾返鄉或旅遊意願外，航空公司放大機型可以搭載較多旅客，也讓登記補位的旅客均能順利搭機返臺。

該站統計，收假前一天（2／5）離站有50班次，提供6412座位數，載客6143人，載客率95.80％。今（2／6）日離站往臺北航線23架次，提供3626座位數；往臺中航線9架次，提供744座位數；往高雄航線9架次，提供1086座位數；往臺南航線3架次，提供210座位數；往嘉義航線1架次，提供70座位數；往澎湖航線1架次，提供70座位數；共計離站航班46班次5806座位，估計今日乘載率約為95％。

金門航空站因應新冠疫情，春節期間仍採取單一進出門，搭機旅客進入航空站時均需切實依「實聯制登記」並消毒手部、保持社交距離。另春節期間航空站清潔消毒頻率加倍，同時禁止搭機旅客機內飲食，若有喝水服藥、哺乳需求，也在完畢後盡快戴回口罩。機上廁所均暫停使用，大家協力做好防疫工作。