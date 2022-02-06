2022北京冬季奧運會於2月4日晚間7時30分盛大開幕，本次中華隊由黃郁婷、何秉睿、李玟儀與林欣蓉等四位好手取得參賽資格，將登上冬季運動的最大舞台爭取榮耀，中華電信MOD、Hami Video將直播為台灣健兒加油。

中華電信表示，本次冬奧中華隊代表，包括中短道競速滑冰女將黃郁婷繼2018平昌冬奧後，將於2月7日起再度登上冬奧運舞台，參與500公尺、1000公尺及1500公尺三個項目的飆速對決。

而首次參加冬奧的女子單人雪橇的林欣蓉將於2月7日出賽，兩位高山滑雪好手李玟儀、何秉睿則分別於2月9日及2月16日出賽，都將在中華電信MOD與Hami Video推出的「冬奧專區」進行直播。

中華電信MOD與Hami Video為冬奧特別推出「冬奧專區」，展現新媒體獨特功能，提供LIVE直播、回看7天、VOD、轉播表、獎牌榜等功能，Hami Video更加碼三個全冬奧賽事頻道。

除了台灣好手的比賽非看不可，備受矚目的花式滑冰項目絕對不容錯過。日本「冰上王子」羽生結弦戰勝傷勢成功復出，要挑戰自1928年格拉夫斯特倫（Gillis Grafstrom）後首位能在冬奧會締造三連霸的男單選手，預期將與現任世界冠軍美籍華裔好手陳巍（Nathan Chen）上演史詩級對決。