馬祖東引島昨（5）日下午不少民眾聽見飛機低空飛過巨響，並有民宅頂樓監視器拍到飛機飛過的影像，由於是首次出現不明飛機，當地民眾認為事關重大，向連江縣警局報案，警方也立即通報軍方東引指揮部，陸軍東引地區指揮部晚間回應，防區於5日下午2時45分，發現不明飛行器掠過區域上空，即依規定應變處置，經比對研析，該機為民用型定翼雙槳飛行器。

知情人士表示，該架無人家是在5日下午，從由西往東，低空從西引島外海，一路飛到東引島上空，通過東引島後，立刻快速爬升飛往外海，由於當地除了機場外，不會有飛機通過，且該架不明機幾乎是沿著當地地形飛行。由於聲響巨大，引起不少民眾關注。

警方及陸軍東引指揮部都接到不民眾電話關切，但經過查證，該型不明機並非我國軍方使用的無人機型號，因此懷疑是否為大陸無人機。

戰略專家張競則研判，東引距離大陸有相當距離，能夠穿越西引與東引，然後立即折返，真正要讓人擔憂的是指揮管制導引能力，特別是該機為低空飛行，思考微波通信基本物理特性，再做點計算，就知道共軍管控無人機越過洋面，基本上已經解決通信中繼問題，這個才是真正關鍵所在，事情大條了。

陸軍東引地區指揮部6日表示，防區於5日下午2時45分，發現不明飛行器掠過區域上空，即依規定應變處置，經比對研析，該機為民用型定翼雙槳飛行器，在短暫進入防區上空後即離開，期間防區全程均有嚴密監控。唯據了解，這架無人機並非中共軍方的，也不是我軍方所屬。