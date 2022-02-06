英國女王伊麗莎白的三子-約克公爵安德魯王子(Prince Andrew)面臨針對他的民事性侵犯案件，將在3月10日在美國法院紀錄證詞，歷時2天。

年37歲的朱弗雷女士指控，在她17歲時遭到安德魯的性侵，過程與人口販運沒什麼差別。(圖/路透社)

BBC報導，現年37歲的維吉尼亞•朱弗雷 (Virginia Giuffre)女士指控，在她17歲時，被正在已故金融家愛普斯坦 (Jeffrey Epstein)誘騙，介紹給安德魯王子。

朱弗雷說，安德魯對她至少3次性侵，分別在倫敦的家、愛普斯坦在紐約的豪宅，和維京群島的別墅。

愛普斯坦在2019年被定罪，但是正在等待最終審判期間死於獄中。

61 歲的安德魯王子否認了所有指控，他在今年1月時，試圖以「此案在10年前就已庭外和解」為由，請求該案無效，但是法院認為當年的和解與安德魯的案件關係不大，決定繼續審理。

朱弗雷的兩名代表律師波伊斯（David Boies）及麥考利（Sigrid McCawley）負責紀錄安德魯的證詞。

紐約地方法院法官卡普蘭（Lewis A Kaplan）定下期限，要求控辯雙方在5月中之前決定證人名單，並在7月中之前，完成證據與證詞的交換，以便正式開庭。