中央氣象局表示，明天(7日)開工日，清晨氣溫仍低，苗栗、中部局部空曠地區及金門低溫約11度左右，其他地區13-16度；下半天起鋒面接近，下午至晚間，中部以北及南部地區將陸續出現局部短暫雨。

未來一周天氣概況。(圖/氣象局)

今晨9.6度！明開工全台變天濕冷 氣象局最新說明｜2022.02.06

明天(7日)冷空氣雖然稍微減弱，但清晨各地溫度仍低，台南以北及東北部低溫預估為13到15度，高雄、屏東及花蓮、台東約16至18度，沿海空曠地區及近山區的平地溫度會再更低一些。明天白天以後溫度回升，尤其北台灣回暖較明顯，全台各地高溫預估可以到20至24度，南部地區雲量較少，溫度會再高一些。

明天東半部及恆春半島有局部雨，其他地方多雲到晴；中午過後，鋒面逐漸接近，各地雲量增多、降雨區域擴大，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，南部地區局部也有短暫陣雨，雨勢愈晚會愈明顯。

6至7日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二(8日)鋒面通過隨後東北季風增強，上半天中部以北、東半部地區會有短暫陣雨，南部地區也有局部短暫陣雨，下半天降雨逐漸減緩，剩迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部雨區縮減至山區，平地轉為多雲到晴。

周三、周四(9日、10日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周五、周六(11日、12日)東北季風減弱，氣溫回升；週三至週六水氣偏少，主要剩迎風面的東半部地區有局部短暫雨，北部山區降雨也較零星，其他地區為晴到多雲。

下周日(13日)另一鋒面接近，台灣附近水氣增多，中部以北及東半部轉為有短暫陣雨，其他地區為多雲。14日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東半部地區有短暫陣雨，其他地區為多雲。

15日、16日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。