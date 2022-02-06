台灣民間信仰中，民眾如果遇到困難想請求神明幫忙，可以到宮廟中找乩童問事，而乩童的工作就是當人、鬼、神之間的媒介，但乩童並非人人皆可當的，必須要可以讓神明附身；不過有人在網路上看到一則徵才消息，竟然有人在應徵乩童，日薪高達6000元，還註明「跳真跳假不重要」，讓大家覺得超傻眼。

一名網友在「爆廢公社公開版」分享一則網路上的徵才消息，徵求2月13日3名跳乩人員，上頭寫著「跳真跳假不重要，只要基本步法要會，敢操五寶更好，不操寶一日2500元，操寶一日6000元」，這消息讓原PO相當驚訝表示「第一次看到應徵乩童」。

貼文立刻引起熱烈討論，網友紛紛表示「由此可知，基本上都是騙吃騙喝的乩童居多」、「這還有職缺的喔」、「薪資不錯欸」，也有人認為「操五寶6000太少了吧！至少要12000才對，都見血了」、「一切都走上商業化了，信仰還能信嗎」。

據了解，乩童可以分為文乩與武乩，神明附身在他們身上時稱為「起乩」。文乩起駕大致以吟唱、口述的方式，幫信眾解惑；武乩主要是幫信徒驅魔鎮煞，在遶境踩街時手持法器五寶（如七星劍、鯊魚劍、月斧、銅棍、刺球），常以各種法器敲打自己身體，使得血流如注，以展示神威。