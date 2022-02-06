「初戀」是不少已婚男女最無法忽視的存在，而一名人妻分享，老公瞞著她約了30年沒見面的初戀，雖然最後沒見成，但她卻發現老公把2人對話紀錄刪除，讓她現在不曉得該如何處置。文章曝光後，引起網友討論。

一名人妻在臉書粉專《靠北老公2.0》投稿，貼文指出，老公初四說要去找認識的朋友，結果她意外看見老公的手機跳出一則「我在早餐店」的訊息，一問之下老公才坦承是約了初戀情人吃早餐。

人妻說，老公與初戀情人已30年沒見面，老公也坦白過去1年才透過網路與對方連繫上，兩人僅在網路聊天，是單純的朋友關係，但她卻發現老公把與初戀的對話紀錄刪除。最後爭執之下，老公該日沒能去赴約，而她現在不知道該如何解決。

人妻發現老公瞞著她約初戀見面。（翻攝臉書《靠北老公2.0》）

文章曝光在網路上後，不少網友認真建議，「陪妳老公一同赴約不就好了」、「真的沒什麼，就夫妻一起去拜年呀」；也有網友開玩笑表示、「找你初戀男友 約同一家早餐店」、「老公去找初戀吃早餐，那你就跟初戀的老公吃三餐」、「換你禮拜一約老公戶政見面」。

還有網友表示，原PO應該向老公說清楚內心的想法，以後要與初戀約見面也可以，請對方攜伴，而原PO也一同出席，若老公的初戀不願意接受提議，那就請老公不要再與對方聯絡。