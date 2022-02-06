嘉義縣梅山鄉太平雲梯今年蟬聯春節阿里山國家風景區管理處轄區內景點人氣王。（張亦惠攝）

今年春節連假期間雖有新冠肺炎變種病毒Omicron攪局，但因疫苗覆蓋率高、不能出國等因素，各大景點仍湧大量人潮，阿里山櫻花綻放，吸引許多遊客上山。根據阿里山國家風景區管理處統計，轄區內轄內有售票統計及實際計算人數的包括阿里山國家森林遊樂區、太平雲梯、達娜伊谷及觸口、文峰遊客中心、圓潭生態園區，初一到初五有近6萬人次前往，較去年略減。

今年嘉縣山區景點人氣王仍是太平雲梯，太平社區產業合作社理事主席嚴清雅表示，今年農曆大年初一到初五太平雲梯共有3萬1381人購票登梯，因方便抵達等優勢，太平雲梯周邊景點、老街、步道也吸引許多遊客到訪，這幾天天氣雖時陰時晴，但山上變化大仍有出大景，太平社區產業合作社強化環境清潔、景觀營造，加上今年有鋼鐵犀牛助陣，遊客絡繹不絕。

阿里山國家森林遊樂區自初一到初五入園人數有1萬7158人次，以初三單日超過4000人最多，飯店業者陳昆茂指出，這次因除夕前兩天碰到假日，不少遊客趕在過年前出遊，初一到初三住房率都有9成左右，但因疫情關係，當日旅遊的人數有略為減少，總體約少1到2成，影響不大，預計228連假又會有一波旅遊潮。

今年春節期間太和等地櫻花開得漂亮，許多民眾會順道前往奮起湖地區走春再由阿里山公路下山，今年春節連假期間因有接駁車且交通疏導得宜，雖車多但未有阻塞情形，竹崎分局指出，春節期間以勸導為主，過於離譜的狀況逕行舉發共計有30件。