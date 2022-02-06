嘉義縣長翁章梁今天趁著行程空檔帶家人到寒溪呢賞櫻。（翁章梁提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣番路鄉公田彌陀禪寺的重瓣緋寒櫻盛開。（黃源明提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣山區自去年12月開始接續盛開，春節期間以白色的福爾摩沙櫻最為吸睛，包括迷糊步道、寒溪呢等地的福爾摩沙櫻花開8成以上，雖受天氣不穩定影響，部分開始落花，但白色花海依舊吸引遊客上山。連嘉義縣長翁章梁今天趁著行程空檔也帶家人到梅山寒溪呢賞櫻。

阿里山達人黃源明表示，福爾摩沙櫻的盛況已近尾聲，接下來有椿寒櫻及彌陀禪寺的重瓣緋寒櫻接棒登場，番路鄉公田彌陀禪寺的重瓣緋寒櫻（俗稱八重櫻），因為花朵外形較單瓣的緋寒櫻更大，盛開時的景致更加耀眼，目前整體花況為5至8分開，提醒民眾，禪寺假日提供免費停車並增派人力協助引導，請大家協助維護環境並配合相關措施。

除番路鄉公田彌陀禪寺的重瓣緋寒櫻外，太和村149甲縣道太和橋至來吉路段的椿寒櫻也已盛開，該處椿寒櫻有嘉義縣版「武陵紅粉佳人」的美稱，今年較去年早開花，目前花開約8成。黃源明表示，在石棹民宿區的長青居也有一棵椿寒櫻，目前椿寒櫻的整體花況為3成。

黃源明認為，最特別的賞櫻景點是來吉部落，隨處可見的山豬造型彩繪，搭配盛開的緋寒櫻，充滿原住民的部落風情。嘉義縣大阿里山區處處可見櫻花盛開美景，嘉義縣長翁章梁6日上午趁著行程空檔，帶著妻兒到「寒溪呢」觀賞福爾摩沙、八重櫻的紅白相映美景，翁章梁說，「真的太美了」，邀請全台各地民眾在無法出國賞櫻時，可以「偽出國」來嘉義賞櫻。