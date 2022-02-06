多名立委提出「勞動教育促進法」草案，要求雇主應提供勞工在職勞動教育。（報系資料照）

多名立委提出「勞動教育促進法」草案，要求雇主應提供勞工在職勞動教育，但有學者擔心，如果是雇主辦理，勢必會辦理有利「生產效率」的勞動教育，不可能會辦理如休假、加班費計算等，恐怕會教成「乖乖牌」勞工，反而不利勞工爭取勞動權益。

針對立委草案要求在商業登記前，雇主要先上過勞動教育講座，中正大學勞工關係學系教授吳育仁認為，方向很好，但現行商業登記大多委託代理人，恐怕會變成「形式主義」，應該要分別透過教育部在學校向下紮根、勞動部則可以藉由工會講習宣傳才能有效達到效果。

吳育仁也說，至於多個草案要求雇主舉辦勞動教育講座，但由雇主辦理勢必會符合其「需求」的勞動教育，不可能會辦理如加班費計算、休假權益等，因此勞動部應要促使雇主提供勞工誘因去如工會等地上課才是較為正確的做法。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，過去經常聽聞有雇主違反勞基法後稱「根本不知道自己適用勞基法」，透過商業登記前提供勞動教育，可以讓雇主瞭解勞動法規的設計及目的，進而提高法遵率。

孫友聯提及，近年來勞動法規變動很多，如何在有限的時間內提供勞工適宜的勞動教育，勞動部及地方政府應提供參考素材。