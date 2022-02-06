女友缺錢竟順手牽羊！一名男網友抱怨，他目前和女友同居，所有開銷都由他支出，不料女友不滿足，竟從他皮夾偷偷拿走一張有做記號的500元紙鈔，他發現後找女友對質，對方卻打死不承認，讓他十分無奈，網友也看不下去，直呼「快放生」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文抱怨，他目前和女友同居，基本上所有生活開銷都由他一手包辦，不料女友不滿足，偷偷從他皮夾中順手偷走一張500元紙鈔，讓他十分不解。

原PO表示，因為他有事先在紙鈔上做記號，卻發現這張有記號的紙鈔莫名出現在女友的皮夾裡，才讓這件事浮出水面，當下他也立刻找女友對質，對方卻死不承認也不道歉，讓他無奈直呼「該怎麼做才好」。

不少網友看不下去，紛紛留言勸分手，「手腳不乾淨很不ok」、「快放生」、「管他同居還是花費上不分你我，要拿人家的錢就是要先經過對方同意」、「我覺得偷錢是很嚴重的事，今天偷500元，說不定下次偷房地契、存摺、信用卡、提款卡，建議放生」。

也有網友表示，「你都知道要做記號了，代表已經懷疑很久，女友也不是初犯了吧」、「你會做記號，表示你本來就已經懷疑她了，現在證實了你的想法，如果你不分手，以後會是個悲劇，萬一結婚生了孩子，你認為連500元都要偷的母親會怎麼教育孩子呢」。