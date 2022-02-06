2022年地方選舉將在年底舉行，接下來就是2024年總統大選，有網友問到未來這兩場大選，國民黨是否只剩下地方選舉的能力？媒體人吳子嘉認為，國民黨有一個最佳助選員，那就是民進黨。

有網友6日在《董事長開講》網路直播節目中問到，「目前看來，2022年、2024年選舉，應該會複製2018年、2020年的選舉結果，民進黨地方首長選舉大敗，但總統立委選舉單獨過半大勝；但台灣的制度是，中央赢了基本上就全勝，這是否代表國民黨只會剩下地方選舉的能力？」吳子嘉表示，不要小看國民黨，因為國民黨的基本盤還是很硬，國民黨還有一個最佳助選員，就是民進黨。

吳子嘉覺得，民進黨實在做得很爛，這也是民進黨最基本的問題，他舉疫情為例，現在台灣幾乎每天都有omicron病例，像美國政府就針對疫情出了一個白皮書，但民進黨政府似乎不關心民瘼。所以國民黨、民眾黨未來選舉仍有機會的原因，不是民眾黨或國民黨有多強，而是因為民進黨爛到骨子裡，看來他們並不想把事情做好。

吳子嘉表示，白宮的報告中列出幾百項是政府可以做的事情，若把該報告拿到立法院去質詢衛福部長陳時中，他就掛了，他每天坐在那邊報數字，其實他應該要告訴我們怎麼解決，比如最簡單的一件事，就是疫情未來會怎樣？也就是要有預測能力，但民進黨政府對未來卻沒有預測能力。