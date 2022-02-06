過去一般人都習慣在飯後吃水果，不過也有人為了減肥、養生，主張飯前吃水果，到底應該飯前吃還是飯後吃對身體最好，消化內科醫師解答，不同時間點吃，帶來的效益不同，例如餐前適合吃蘋果、火龍果，可以增加飽足感、幫助減肥，至於飯後則可以多吃木瓜、鳳梨幫助消化；此外，還有一樣水果竟然適合睡前吃，可以幫助改善失眠。

根據《聯安醫周刊》報導，消化內科醫師楊建華表示，其實水果沒有一定什麼時間點吃最好，只是在不同的時間點吃，會帶來不一樣的功效，並舉出下列四個時間點吃水果所帶來的不同益處。

1. 飯前吃：

飯前吃水果可以增加飽足感，有助於減少正餐攝取量，身體還能充分吸收維生素Ｃ、植物鐵質，適合減重族群，水果種類可以選擇蘋果、火龍果、芭樂。不過並非所有水果都適合飯前空腹吃，例如柿子、番茄富含「單寧酸」，容易和胃酸形成不溶解塊狀物質，可能引起胃部不適，此外，檸檬、柳丁、橘子有「果酸」也會刺激胃酸，飯前應盡量避免。

2. 飯後吃：

飯後吃水果可以幫助消化，促進食物分解、吸收，降低腸胃道負擔，建議選擇富含消化酵酶的木瓜、鳳梨、奇異果。值得注意的是，如果正餐已經吃很飽，餐後吃水果若不注意分量，吃太多會讓腸胃不舒服，且容易使血糖升高，餐後水果應控制在1份（約一個拳頭大）。

3. 兩餐中間吃：

除了飯前吃可以增加飽足感、飯後吃幫助消化之外，也建議可以在兩餐中間攝取水果，因為下午茶時段容易嘴饞、肚子餓，這時吃水果可以取代零食、點心，降低額外熱量攝取的機會。

4. 睡前吃：

若要睡前吃需謹慎選擇水果類型，並控制份量，可以選擇草莓，因含有鎂，可幫助放鬆、改善睡眠；另外，香蕉因含有鉀離子，適合平常睡覺會抽筋的族群。為了避免睡前吃水果導致胃食道逆流，建議最晚在睡前1-2個小時吃；此外，應避免高熱量的榴蓮、酪梨，因糖分較高，會加重腸胃負擔，並可能造成肥胖問題。

楊建華提醒，不論飯前或飯後吃，水果跟正餐的量都要一起計算，建議一天吃2-3份，(一份約一個拳頭的大小)，並且吃2-3種水果，如果選擇糖分較高的水果時，吃的分量則可以少一點。

此外，有糖尿病的患者，建議少吃高升糖指數的水果，例如西瓜、榴槤、荔枝、龍眼、哈密瓜，否則容易讓血糖一下子就飆升，可多選擇低升糖指數的水果，例如蘋果、柳橙、奇異果、番茄、楊桃都是不錯的選擇。