2022北京冬季奧運已於2月4日開幕，中華隊預計7日開始有賽程，由女將黃郁婷的女子1500公尺競速滑冰率先出賽，同日雪橇女將林欣蓉也會在個人賽出征。

中華隊本屆冬奧共有滑冰、滑雪、雪橇3個項目、4位選手參賽，分別是雪橇林欣蓉、滑冰黃郁婷以及滑雪李玟儀跟何秉睿，前面3位為女子選手，超越1984年、1986年兩屆冬奧的2名女運動員參賽紀錄，加上隊職員，整個代表團共15人。

由於新冠肺炎疫情防疫工作仍相當謹慎，體育署表示這次防疫規格比照東京奧運，除了北京冬奧籌委會提供的防疫措施，也會強化代表團物資保護好所有人員健康，後勤方面也結合衛生福利部及中華奧會，分別在台灣及北京兩端組成防疫工作編組，建立防疫資訊交流平台，隨時掌握代表隊於北京當地的最新防疫資訊，即時支援參賽需求。

根據官方賽程，女子1500公尺競速滑冰將從7日下午4點半開始，黃郁婷被安排在第一組外道，同組的對手是英國史麥玎（Ellia Smeding），晚間7點50分開始，林欣蓉展開女子雪橇單人賽第一輪及第二輪競賽，選手們賽前都把握時間加緊練習，期許傳回捷報。