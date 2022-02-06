中華女足隊今天與越南進行附加賽爭奪最後1張世界盃門票，終場以1比2不敵對手。（圖／中華足協）

中華女足隊今天與越南進行附加賽爭奪最後1張世界盃門票，終場以1比2不敵對手。（圖／中華足協）

中華女足隊今天與越南進行附加賽爭奪最後1張世界盃門票，終場以1比2不敵對手，副總統賴清德今晚感謝女足每一場精彩的比賽，他說，比賽結束，就要回家了，「請先好好休息，我相信這些累積的能量，將會帶給大家再次躍進的巨大力量亅。

賴清德在臉書指出，在印度舉行的女子亞洲盃足球賽，台灣女足部分球員因疫情無法上場，但台灣女將仍發揮實力突破困境，面對每一場凌厲的挑戰，踢出一記又一記讓人感動的好球。

他說，這趟亞洲盃的旅程中，賴麗琴對伊朗的帽子戲法、卓麗萍對菲律賓時踢出的世界波，還有蘇育萱、陳英惠對泰國時的三記好球及最後一場對越南小將蘇育萱奮力一踢，都深深留在我們心中。

賴清德感謝每一位在球場上奮戰的足球女將，他說，電視機前的國人也在為你們喝采，這些加油聲一直都會是你們最堅實的後盾！「比賽結束，就要回家了，請先好好休息，我相信這些累積的能量，將會帶給大家再次躍進的巨大力量亅。