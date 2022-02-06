基隆驚傳街頭砍人事件，據了解，一名男子於4日上午於中正區正義路，遭到陌生男子持美工刀砍13刀，被縫了3針。對此，警方獲報後已將人逮捕，詳細案情仍待後續釐清。

有網友在論壇《Dcard》以「走在路上被不認識的人砍」為題發文，表示自己4日上午在吃早餐的路上，突然被陌生男子拿美工刀狂砍13刀，送醫後縫了3針，慶幸的是他當時穿著較厚的羽絨外套，否則後果不堪設想。

網友在文中表示，他並不認識砍人的男子，但他報完警隔天後，就在事發地點附近看見該男，痛批，「原來有精神疾病就可以砍完人後，隔天放出來過年呢？」

原PO發出醫院驗傷單（圖左）與警方受理案件證明單（圖右），證實自己所言不假。（翻攝自Dcard）

檢視原PO發出的醫院診斷證明書，可見原PO於4日上午7時33分至急診就診，受有左側前胸壁撕裂傷5公分以及左側手肘撕裂傷3公分，經縫合傷口後離院。

另，原PO也曬出基隆第二警分局信六路派出所的案件受理證明單，上頭記載其於4日上午7時許於中正區正義路、信五路口遭到一名男子持美工刀劃傷左手臂，警方獲報後已鎖定嫌疑人，全案依傷害與毀損罪辦理，仍待後續釐清案情。