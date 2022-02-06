中華女足今天在亞洲盃附加賽以1比2不敵越南，未能在印度直接拿下明年紐澳世界盃門票，不過還有明春10搶3洲際附加賽的最後機會。對泰、越兩戰攻入3球的前鋒小將蘇育萱，則希望在洲際附加賽的備戰上，有兩個方面能夠提升。

「很遺憾錯失了進軍世界盃的2次機會，」蘇育萱說：「面對未來備戰洲際附加賽，盼望國內能有更完善的訓練設施與基地能進行更高品質的訓練。」

中華女足這次在印度踢出令國人感動的拚勁，但國內沒有足訓基地，一直是各代表隊難以克服的問題。中華女足去年夏天在國訓中心集訓，還發生無法使用浴廁的狀況，由台灣女子足球員工會發難反映。儘管後來國訓表示為防疫考量，也有所調整，仍凸顯出這個結構性的問題。

中華女足不敵越南，日籍教頭越後和男在賽後記者會臉色凝重。（中華足協提供）

中華隊日籍教頭越後和男則說，沒能在本屆亞洲盃達到前進世界盃的目標，是令人遺憾的結果，「但我相信我們已經盡了全力，最後兩場缺少了主力球員，但我們可以看到年輕球員頂上來並把握機會得到大幅度成長，也希望球迷朋友繼續支持女足國家隊，進軍世界盃的機會還在，會更努力地準備，請相信我們會拿到門票。」

在賴麗琴、王湘惠缺陣的情況下，於附加賽戴上隊長臂章的丁旗則感謝國內球迷朋友對女足的支持，「很遺憾這次沒能把門票帶回台灣，但我們會更努力，請大家繼續支持關注我們，我們也會平安健康的回去台灣。」