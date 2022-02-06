51歲性感女神鍾麗緹是演藝圈著名美魔女，出道多年仍維持凍齡美貌和姣好身材，不過卻仍有部分酸民攻擊她年紀大、身材發福走樣，不過她都高EQ應對，近日適逢農曆春節，她也開心和家人團聚，全家神基因讓網友驚艷不已。

鍾麗緹過年期間，不僅除夕時，在微博曬出一家四口拜年影片，初五時更在抖音揪2個寶貝女兒張思捷（Jaden）和張凱琳（Cayla）一起熱舞，「祝福大家發大財，抖出新年範兒」。

鍾麗緹全家團聚神基因。(圖／取自微博)

鍾麗緹身材曼妙，看不出年紀。(圖／取自微博)

只見母女三人都穿上喜氣的紅色旗袍，鍾麗緹將自己凹凸有致的曲線完全展現，而她活力十足的模樣，顯得相當年輕，讓網友都直誇「三個美女，不知道的以為是姐妹呢」。

也有不少人稱讚2個女兒越大越漂亮，根本遺傳媽媽美貌，一家神基因。而今(6日)，鍾麗緹婆婆也分享全家過節的照片，只見她穿上酒紅色旗袍，端莊大氣，而鍾麗緹則是穿深綠色旗袍，頭髮紮起成兩個丸子頭，整個減齡，可以看出她身材維持相當好，完全看不出小腹，S曲線相當迷人。

其實，鍾麗緹近年來頻被網指老了，還說她身材發福、虎背熊腰，或是酸她像大媽，但她都樂觀面對，反而還大方回應：「我的心態永遠都是22歲呀！自己很開心，這是最重要的」，並強調年齡只是數字，她很喜歡現在的生活，也懂得愛自己。