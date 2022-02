快樂的時光總是過得特別快,面對長達9天的年假即將劃下完美句點,許多人會預留一天做個收心操,好讓自己不慌不忙回歸正軌。準備好面對藍色星期一了嗎?談及「工作」之所以令人感到五味雜陳,不外乎是試圖將能滿足我們的東西硬塞進計費的光陰裡,其實,工作不一定是熱情所在,足夠好就夠了。

有一句英語俗諺是這樣說的,“Do what you love, and you will never work a day in your life.”(選一個你愛的工作,那麼這輩子就沒有一天像是在工作)這句老掉牙的經典語錄雖然聽到膩了,卻也無法反駁。之後出現另一個正能量名言“Follow your bliss”(追隨你的幸福),是由已故神話學家坎貝爾(Joseph Campbell)鼓勵他的學生展開認識自我旅程的名言。

英國《衛報》(The Guardian)4日報導,「工作」的終極目標是挖掘到自身潛在才能、改變自己,更重要的是能夠賺錢維持生計。對於那些普通或是夠好的工作人們根本不會想做,因為始終缺少了「熱情」。然而,工作是將熱情轉化爲在勞動模式約束下僵化的無趣瑣事,那些原先被你認為最單純有趣的事情變成了乏善可陳的工作。

當然,人們會義無反顧投入自己熱愛的事物,並甘願為它賠上任何時間,正是因為沒有「工作」這個詞彙的預設立場。撰文記者萊格特(Johanna Leggatt)認為,屈服於工作只是為了滿足晚期資本主義的意識形態。畢竟,完美的工作就如同完美的關係,總會有一個地方正等待著接收我們的熱情與能力,而不是面對自我的現實。

「解決職業倦怠的方式不是用金錢來量化工作,而是找尋一個能夠發揮所長還有適合自己個性的地方,那才是『好工作』。」萊格特進一步解釋,「好工作」的定義實在太主觀,最重要的是讓「工作」成為個人的一部分,那才有意義。因此,“Follow your bliss”背後真正的涵義可以這樣解讀,在追隨幸福的過程中別因為工作失去自己,所謂的「工作」應該是在一天結束之後,有足夠的精神空間享受愛的人、事、物,以及好好善待自己。