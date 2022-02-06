春節假期最後一天，大樂透頭獎仍無人中獎，開工日（2/7）大樂透頭獎預估上看1.6億元。

台灣彩券表示，春節假期最後一天，大樂透以及春節大紅包獎項開獎結果揭曉，今天（2/6）晚上開獎的第111000017期大樂透頭獎仍無人中獎（2連摃），頭獎彩池累積金額1.13億元累入次期，明天開工日（2/7）大樂透頭獎預估上看1.6億元。

台彩說，大樂透本期所加開的春節大紅包9個中獎號碼從小到大分別為04、07、10、11、20、21、41、42和44，本期共送出21組100萬元，總計25注幸運中獎，其中17組為單注中獎，每注獨得100萬元獎金，其餘4組為2注均分，每注各分得獎金50萬元。

台彩進一步表示，售出本期春節大紅包中獎彩券投注站共24家，其中，苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」大年初一（2/1）才開出大樂透頭獎2.15億元，今晚又開出一注春節大紅包50萬元，本屆以來累計已開出四次大紅包獎項；臺南市東區的「鑫富貴彩券行」大年初四才開出1注春節大紅包100萬元，今晚又開出1注50萬元；臺南市北區的「來久富彩券行」今天首次開出大紅包獎項，且一口氣開出2注，中獎金額皆為100萬元。

大樂透春節加碼活動從1/28開始，連續開獎15天，總計要送出360組100萬元的春節大紅包獎項，統計到今（2/6）晚為止，累計已送出220組100萬元，共261位幸運兒中獎，其中有185人獨得獎金100萬元。360組春節大紅包獎項目前還剩下140組，明天開工日（2/7），大樂透頭獎上看1.6億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項。

台彩說，此外，已連摃30期的威力彩也將在明天晚上開獎，頭獎預估上看9.1億元，民眾不妨於開工日抽空買張彩券，試試金虎年的手氣，有機會把億元頭獎或百萬春節大紅包帶回家。