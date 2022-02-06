三餐吃外食雖然方便且選擇多，但也是筆極大的開銷，一名在桃園唸書的女大生表示，自己一天光伙食費就要花300元，被網友虧花太多，引起眾人討論，其中有內行人分享，自己曾在台北嘗試一天只花100元的挑戰，讓大家嘆為觀止。

一名女大生在網路論壇Dcard發文表示，她目前就讀桃園某間大學，是一名在外租屋的外食族，平常沒有社交活動的話，一天的伙食費最少要花300元，如果和朋友去吃飯、玩樂，費用則會超過500元，好奇詢問「大家一天都花多少錢在吃的上面？」

她率先分享每天三餐的花費，因為早上一定會喝咖啡，所以大概100元左右；午餐則花100元至150元；晚餐100元至200元，有時忍不住還會買手搖飲和零食吃。

貼文一出，不少網友直言，「看妳的花費我還以為妳住台北，我一天只吃午晚餐，大概要花250至300元」、「我也是三餐外食，一天只花200元，不喝咖啡真的會省很多」、「可以少吃一餐比較省錢」、「太多了，我餐費最多才200元，直接去掉早餐不吃」。

也有女網友分享，5年前她曾在台北挑戰一天只花100元，早餐吃15元的麵包加上公司販賣機的5元鋁箔包飲料；午餐吃路邊攤的30元小碗乾麵、湯麵或小米粥；晚餐則選路邊攤的50元飯菜、燙青菜、滷肉飯或超商關東煮等，雖然省下了錢，但她也坦言，這樣吃超容易餓，也不會變瘦，建議大家不要輕易嘗試。