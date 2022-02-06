航空族群股價牛年尾聲雖遇亂流，中信投顧卻在封關前接連升評華航（2610）、長榮航（2618），看好運價維持高檔、營運展翅高飛優勢，押寶航空雙雄進入金虎年「如虎添翼」，推測合理股價雙雙攀上「3」字頭，各為31.5與31元。

根據金控旗下大型投顧機構估算，華航挾2021年第四季單季每股純益飆上1.58元助威，全年每股純益將達1.84元，比前年度暴增60倍，2022年繼續年增近七成，來到3.07元。長榮航同樣受惠貨運事業挹注，2021年直接由虧轉盈、每股純益1元，2022年獲利動能更強，將大增184％、至2.84元。

華航與長榮航繼2021年11月兩度調漲價格後，12月再度調漲航空貨運價20～25％，每公斤報價高點來到720元。

華航2021年有兩架全新貨機加入營運，第四季營收連月成長，整季明顯高於市場預期，放眼2022年，另外三架已訂製的全新貨機也將交付，分析師估計，華航2021～2022年全貨機運能增加超過兩成。長榮航更將部分客機改裝成簡便型貨機（原客艙載運輕型貨物），未來可進一步改裝成全貨機，預計長榮航2022年貨機運能增加二成，同時，長榮航提供安全檢修的能力與進一步改裝的彈性，未來航空客運大幅度回升之際，也具有將全貨機改裝回全客機的能量。

客運方面，新冠肺炎變種病毒Omicron疫情雖未緩解，然隨疫苗覆蓋率提升，Omicron產生重症與死亡率明顯較Delta變種降低，具轉於流感化現象。中信投顧預期，在疫情進一步受控後，華航、長榮航客運事業回升空間龐大，將逐漸回復到新冠疫情爆發前每個月百萬以上的載客人次。