台股迎虎年開紅盤，美股四大指數在農曆年封關期間全數繳出上漲表現，累計漲幅達2.31～4.13％之間，法人考量短線變數逐漸消化，且國際市場氣色不差，指路台股虎年開紅盤日將「補漲」，笑納新春好彩頭。

中信投顧歸納，台股農曆休市期間，全球股市大幅度震盪並且上漲，認為台股在虎年開紅盤醞釀跌深反彈，大盤中期展望還必須進一步觀察半導體與其他科技產業的供需狀況，投資應當聚焦高成長、基本面接近谷底、潛在高殖利率等題材。

美股四大指數於台股農曆年封關期間，走勢仍劇烈波動，屢屢出現暴漲暴跌狀況，舉例來說，美國聯準會（Fed）不排除每次會議都有升息可能、準備大幅縮表消息一出，讓納斯達克、費城半導體指數27日重挫；蘋果、特斯拉接著神救援，讓指數開啟連四個交易日反彈，再來又遭遇Meta盤後暴跌拖累，指數大洗三溫暖。所幸，整體而言，四大指數於台股休假期間全數上揚，漲幅介於2.31～4.13％，並以納斯達克的4.13％最佳，對台系電子類股無疑是好消息。

除國際股市表現外，台積電即將公告元月營收，台積電甫於2021年12月以合併營收1553.82億元成績，創下單月營收歷史新高，美系外資最新估計，台積電元月營收可望月增2％、年增25％，連續刷新單月歷史新高紀錄，也替首季營收持續季增先注入強心針。

另外，MSCI明晟季度調整將於10日公告，根據金控旗下投顧研究機構預判，台股權重仍可能持續調降、為連12降，所幸，本次調整為重要性相對較輕的季度調整，不僅調整百分比幅度可能較小，外資圈人士更認為，隨Fed態度愈來愈偏鷹派，2022年多次升息且縮表已成市場共識，市場真正關心的點將聚焦流動性變化，MSCI權重調整影響反而不那麼明顯。