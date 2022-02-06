馬來西亞網紅沛妤（Pei Yu）外型亮麗、身材火辣，不時會在IG放送養眼照福利，圈了一大票粉絲，有高達84.8萬粉絲追蹤，最近過年放假，她也不忘連發美照向大家拜年，其中一組穿著側身挖空的旗袍更是大犯規，不但巨球差點炸出來，下身還光溜溜大解放，讓粉絲看了全暴動。

沛妤今（6日）在IG分享心靈雞湯「心大了，事就小了」和粉絲共勉之，隨文附上的卻是辣度破表的照片，只見她側身入鏡，穿著一件改良式白色旗袍，衣服側身全挖空，只有幾條交叉綁帶撐住，巨球還從線裡微微溢出，畫面十分養眼，吸引網友激動留言「有你在，一切都是小事」、「真的大了」、「果然心胸寬大」、「該大的大該小的小，還能說什麼呢」。

尤其往下一看，沛妤的下半身還大解放，幾乎只剩一片布遮住重點部位，露出大片白皙春光，其實在除夕時，沛妤就曾曬出這造型的正面照，向大家拜年「大吉大利」，除了傲人上圍包不住，神秘三角洲完全現形，更是令粉絲看了臉紅心跳，暴動狂讚「嗯嗯 大吉又大粒」、「這太辣惹」、「不行不行~忍不住了」。

沛妤經常在IG分享大尺度照片，曾曬過只穿吊帶褲沒穿內在美的福利，還分享過只穿一件寬鬆背心起床準備洗漱的養眼畫面，不但擁有傲人上圍，纖細蠻腰還有精實馬甲線，健美體態圈粉無數。