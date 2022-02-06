農曆春節許多人都會在門前貼春聯討個吉利，不過有網友發現，自家門口被不明人士放了橘子、雨傘、毛線和衣服，而且擺放的方式，讓他覺得很毛，急得上網求助，貼文引起討論，許多人覺得是詛咒，急勸原PO「最好還是去給老師解一下」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，大年初三要出門時，發現自家一樓門口被不知名人士放了4樣東西，分別是橘子、雨傘、毛線和衣服，讓原PO感到奇怪，東西還擺放很整齊，而且感覺都是新的，於是PO文詢問「請問有人知道什麼含義嗎？」。

貼文引起熱烈討論，不少網友覺得是詛咒，回應「橘、傘、毛、雨衣，(諧音)吉散無好醫，得罪人了」、「刻意擺的，類似某種詛咒意義」、「一生散局，是不是有跟人結怨？最好還是去給老師解一下」、「感覺毛毛的」、「咁散冇醫，指這樣七零八落的沒救了。看來是講廣東話的」。

不過也有許多網友腦洞大開，各種創意回覆都出現，「桔傘線服，積善獻福」、「我在洗摩托車，先把車廂東西清起來而已」、「過年隨機大禮包，騙你課金啦！」、「看起來會觸發特殊任務」、「這應該是…失物招領」、「沒有紅包，不像是找冥婚」、「這個不是裝備嗎？全部穿上去就知道了」。