一名黃姓女駕駛去年8月間開車行駛國道一號北上員林路段，因變換車道未全程打方向燈，短短1分鐘內遭開3張罰單，而黃女不服裁決，提起行政訴訟。彰化地院法官認為，雖黃女違規屬實，但裁罰不符合比例原則，最終撤銷其中2張罰單。可上訴。

判決書指出，黃女主張，她去年8月間行駛至國道一號北上員林路段，因變換車道未能全程打方向燈，而遭到後方車輛惡意檢舉，短短3.8公里、1分鐘內就收到3張各3000元的罰單，明顯不符合比例原則，請求法院撤銷原處分2至3。

對此，台中區監理所表示，經檢視檢舉影片，可發現黃女並未依規定使用方向燈是3次獨立的行為，有時序與地點的差別，並非持續的違規行為，應當分別處罰，認為對於黃女的裁決處分並沒有違誤。

彰化地院審理時，認定罰單舉發程序無不法，且黃女在變換車道時，沒有全程使用方向燈，確有過失，但黃女的3次違規地點都相距6公里內、違規時間相隔1分鐘內，在行駛過程中沒經過路口、隧道，因此不符合連續舉發要件，最終准許撤銷原處分2至3。可上訴。