投資房地產眉角多，一不小心也可能造成家庭糾紛，一名女子表示，跟弟弟合買一間透天厝，看房期間，弟弟交往三個月的女友熱情陪看房，過程中還會問房仲很多注意事項，沒想到成交時，弟弟的女友竟脫口說出一句話，讓他們當場傻眼，貼文曝光後網友狂酸「懂投資」。

這名女網友在網路論壇《Dcard》表示，跟弟弟看屋期間，弟弟的女友堅持要陪看，並說只是單純對看房有興趣，要他們不用多想，但弟弟甚至會接到女友媽媽的電話，提醒有哪些地方要注意，因此讓她覺得不是很舒服。

原PO指出，最後房子要成交時，弟弟的女友提議全家一起吃飯，沒想到吃完飯後，弟弟的女友突然拿出一瓶酒說「慶祝我們買了一間房子」，還很開心的說正在想怎麼佈置「她的房間」，讓他們當場傻眼。

原PO說弟弟尷尬的把女友拉到房間後，就聽到兩人爭吵聲，弟弟女友從房間出來後，什麼都沒說，就直接把桌上的酒拿走，並用力關上鐵門，連平時很少開口的爸爸都忍不住說「她嫁來我們家，可能我們還沒有生氣，也會被這傻孩子（我弟）氣死吧」。

貼文一出讓不少網友也看傻，直呼「蠻會投資的啊！一起看個房子就有一間房間，巴菲特都沒她厲害」、「超會投資，之後如果結婚搞不好直接get房子」、「真的只差沒說房子也登記在她名下欸」、「沒出半毛錢為什麼會覺得房子是自己的」、「妳弟厲害了，去哪裡找到這麼個寶貝讓大家開心？」、「沒出半毛錢為什麼會覺得房子是自己的」、「奇葩公主」、「交往三個月就有一套房，真香」。