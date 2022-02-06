2022年台北市長之戰，備受矚目，傳國民黨立委蔣萬安將在農曆年後正式宣布參選，民進黨則傳出衛福部長陳時中參選機率大；而被柯文哲點名接班的台北市副市長黃珊珊傳出在議會第一會期結束後，也將請辭投入台北市長選戰。台北市議員徐巧芯估，黃珊珊得票率10%到15%。資深媒體人吳子嘉預測，在這情形下，蔣萬安就會當選。

徐巧芯6日在《董事長開講》網路直播節目中表示，黃珊珊看來沒有要以加入民眾黨的方式參選，可能會用無黨籍去選。她的情況是，越打越激烈，可能對她越不利；如今民進黨還沒有提名確定的人選，蔣萬安也還沒有正式宣布參選，目前是黃珊珊很好的時機。

吳子嘉問，黃珊珊在台北市長選舉中最高可以拿多少選票？徐巧芯表示，「10％到15％」。 吳子嘉認為，如果是10％到15％，那就是蔣萬安會當選。

有網友問到，「陳時中到底會不會選台北市長，實在不敢想像這種人能選上台北市長，但民進黨真的很會選舉，陳時中選上，我就要搬離台北市了」。吳子嘉認為，陳時中百分之99.9會選台北市長，黃珊珊如果拿超過20%，陳時中可能當選。台北市是艱困選區，民進黨會先讓黃珊珊、蔣萬安提名，等廝殺得亂七八糟時，再來決定陳時中什麼時候出來，出來時就撿戰場上剩下的就夠了，也就是說，提名個西瓜也會當選。