英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天歡慶她登基70週年紀念日。王儲查爾斯（Prince Charles）向母親致敬時也表示，這是國家團結的絕佳機會。

根據白金漢宮昨天公布的伊麗莎白二世致全國聲明，女王表示，待王儲查爾斯正式即位後，她希望查爾斯的妻子卡蜜拉（Camilla）擁有王后（Queen Consort）頭銜，「這是我的誠摯願望。」對此，查爾斯向女王表達感謝之意。

現年73歲的查爾斯透過聲明說，「我們深深了解，母親的願望象徵重要的榮譽。我們攜手為女王陛下和廣大人民提供服務與支持之際，我親愛的妻子自始至終都是我堅定的支持者。」

「在這個前所未見的白金禧年（Platinum Jubilee Year），讓我們所有人聚在一起共同慶祝。我們將繼續跟隨她的榜樣，迎接未來。」

伊麗莎白二世於1952年2月6日登基，當時她年僅25歲。2015年9月，她正式超越在位63年7個月的維多利亞女王（Queen Victoria），成為英國在位最久的君主。

明天倫敦綠園（Green Park）與蘇格蘭愛丁堡城堡（Edinburgh Castle）都會舉行慶祝禮炮儀式。

今年6月初、她的加冕週年紀念日時還會有為期4天的慶祝活動，屆時將舉辦閱兵儀式、音樂會、街頭派對，以及全國「大禧年午宴」和「白金禧年布丁大賽」。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110206