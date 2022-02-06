美國紐約中央公園(Central Park)在本周末出現1枚巨大的純金立方體，立即引起慢跑民眾的注目，這是德國藝術家尼可拉斯‧卡斯泰羅(Niclas Castello)的創作，他要參觀者思考金錢的價值。

羅伯特報告(Robbre Port)的報導，尼可拉斯是在2月3日清晨5點把這枚重達185公斤的金塊放在此處，他是參考丹麥前衛藝術家曼佐尼(Pierro Manzoni)在1961年置於海寧(Herning )的一塊名為「世界基地」(socle du monde)的銅塊，所做的致敬之作。

金塊藝術家品的作者尼可拉斯‧卡斯泰羅。(圖/robbreport)

雖然卡斯泰羅的藝術團隊表示，這件作品並不出售，但是黃金是有價的，按照目前的黃金價格來計算，這塊大金塊的價值至少1,170 萬美元(約3.2億新台幣)。為了避免有心人士覬覦，金塊附近設有嚴格的安保裝置。

為什麼是金塊?卡斯泰羅說，昂貴的黃金立方體，可以視作傳統金錢價值的具體表現，如今21世紀則是以無形貨幣(信用卡、加密貨幣等)主導的時代，在大城市裡的金塊，是古代世界與現代文明之間的一種交流，參觀者可思考金錢價值如何定義。

金塊還會運往華爾街展示，據說有眾多金融界名人會出席。