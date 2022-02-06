馬祖東引島昨（5）日下午傳出現不明飛機低空飛過，有民宅頂樓監視器拍到飛機影像，在當地掀起討論。陸軍東引地區指揮部今晚回應，經比對研析，該機為民用型定翼雙槳飛行器。由於，軍方沒說明該機來自何處，更引網民好奇。有軍事粉專針對影像分析後推測，該機可能是大陸海監「運-12」通用運輸機。

臉書粉專「IDF 經國號」6日晚間撰文分析，根據影像比對發現該機為上單翼外型，疑似為固定式前三點起落架。綜合以上原因，推測該機可能為中共「運-12」通用運輸機，但目前並無其他證據可確證。

粉專並指出，運-12改型運-12D也裝備大陸空軍，取代老舊的運-5運輸機成為空降兵新一代訓練載台，大陸國家海洋局下轄的「中國海監總隊」也配備運-12作為海上巡邏機使用。

對於貼文相關說法，也掀起不少網友討論，有網友表示「照理東引應該也有對空雷達～抓不到低空飛行的不明飛機嗎？」、「看來又要跟上次96年招數一樣南北騷擾」。