房價飛漲，許多新建案依然一開賣沒多久就宣稱完售，有網友好奇詢問，為何預售屋總是一開賣，銷售中心就說「已售出8、9成」，讓他相當納悶真的是這樣嗎？貼文引起熱烈討論，有內行人透露暗黑真相指出，這其實是賣方的一貫銷售手法，直言「老招了」，並勸「如果沒有喜歡的樓層，直接走人」。

這名網友在臉書社團《買房知識家》表示，最近在看預售屋時發現，明明才剛開始賣，甚至登錄在實價登錄上的也不多，但銷售中心總是說「已經銷售8、9成，戶數剩不多」，再來就是剩下低樓層，甚至只有4樓，質疑難道這是一種手法？

原PO說，很擔心看中的社區是不是真的被買光了，但又曾聽過建商會從最難賣的戶型開始賣，因此好奇詢問真的是這樣嗎？貼文引起熱議，有內行人透露，通常預售屋都會分幾波賣，而且難賣的先賣，至於建商說的已銷售8、9成，指的應該是該波釋出的樓層，而不是全部，直言「老招了」、「這是行銷手法，不喜歡就不用理會」、「如果沒有喜歡的樓層，直接走人」。

有網友建議，別追著他們跑，直接撂下一句「有8樓以上要賣再打給我」，過一陣子他們就會說，之前的人買到別的房子，或有人退訂，你變成第一順位之類的話，這都是建商的話術。

也有網友指出，曾遇過一個月就宣佈完銷的例子，由於預售屋的實價登錄有時間差，因此等實價登錄出現約7成以上的戶數成交，代表建商那邊就差不多完銷了，提供有買屋需求的人做為參考。