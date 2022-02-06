行政院1月13日通過促進轉型正義等兩個相關法案，擴大受政治迫害的賠償對象並提高賠償金額。但政治大學法律系副教授廖元豪認為，民進黨政府這兩個修法是要把轉型正義常規化，日後恐變成可以隨時拿來打擊國民黨的工具。

廖元豪接受香港媒體《中評社》專訪時表示，這兩個修法其實是要把轉型正義常規化，因為依現行法律規定，促轉會只存在2年，每次只能延長1年，如今已延長2次，如果每次都要延長會有政治壓力、很難看，加上促轉會找了一群人進來，也許有時連高層都管不住。

廖元豪舉例表示，之前有東廠的例子，日前又因為總統蔡英文22日去經國七海文化園區主持開幕，促傳會卻提前1天打臉發新聞稿指為威權主義象徵要求改名，因此執政高層可能想讓轉型正義的大旗持續下去，但又不要現在這個促轉會，想要另起爐灶，所以找了持續下去的理由。

廖元豪指出，如此一來，將來轉型正義就不是一個暫時的措施，不但會多了很多案子，很多事情也可自行處理，不再需要人民申請，而且給了一張「空白支票」任憑執政當局自行認定，日後變成可以隨時拿來打擊國民黨的工具，畢竟民進黨打不當黨產已經差不多沒什麼可以再打的。