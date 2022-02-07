在路上偶爾會看到，內側車道明明畫著左轉箭頭，但有些駕駛卻直行，一名男網友發起討論，提出開在類似路段遇到紅燈時，駕駛切換到內側車道待綠燈後直行是否觸法，引起網友熱議。

原PO在PTT汽車板以「左轉道可以直行嗎」為題發文，表示開在有多車道的路段時，如果遇到紅燈且後方沒有來車的情況，駕駛可不可以切換到畫左轉箭頭的內側車道，待綠燈後再直行。他坦言，因為在路上看過太多駕駛都會這麼做，讓他十分不爽，因此發文詢問，「這樣做是否會觸犯現行交通法規？」

貼文一出，立刻引起網友共鳴，「一堆駕駛都把左轉道當超車捷徑」、「一堆自以為聰明的人，搶轉彎專用道直行，不讓他還會生氣」「遇過左轉專用道打左轉燈直走的，而且還不少」。也有被罰過的車主現身說法，「不行，會罰錢」、「罰600元，我被罰過」、「雖然很多規劃得不好，但法規上不行啊」。

另外，有專業網友回文表示，左轉道能不能直行，其實要看左轉道有沒有畫「禁止變換車道線」（雙白或一虛一實線）區隔，如果路上只有畫左轉箭頭，但線是虛線（車道線），直行就不算違規，但還是建議駕駛不要為了求快隨意切換車道。