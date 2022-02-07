每個人都有犯錯的時候，螢光幕前的大明星也不例外，像是歌手林曉培、演員蕭淑慎、主持人洪其德都曾誤入歧途，瞬間成為人人喊打的過街老鼠，但他們後來都洗心革面，用行動證明自己已經跟以前不一樣了。

1.林曉培

48歲歌手林曉培當年以《煩》、《心動》等歌曲走紅唱片圈，並打敗陳綺貞勇奪金曲最佳新人獎，演藝事業如日中天時，還辦過三場近萬人的大型演唱會，被視為當時台灣最火紅的搖滾女歌手，但她2007年無照酒駕導致一名約40歲的女護理師殞命，被宣判拘役50天、過失致死判處徒刑6個月、緩刑兩年，同時揹負800萬的債務，親手毀掉自己的演藝事業。

林曉培為了償還巨債，轉往港澳發展，花了11年總算還清，現在的她仍秉持愛音樂的熱誠，不但站上公益演唱會回饋大眾，去年12月還舉辦「獸星唱到趴 生日快樂唱」，希望帶來更多歡樂；後來因林曉培的身體抱恙延期到今年3月，但不少死忠歌迷仍願意等待，紛紛留言鼓勵，並祝她早日康復。

2.蕭淑慎

45歲女星蕭淑慎少女時期在路邊打架，意外被星探相中入行，在梁靜茹的MV《勇氣》飾演清純學生妹打開知名度，許多劇組紛紛找上門，後來憑著《純屬意外》、《青春蝴蝶孤戀花》入圍金馬最佳女配，2005年還以《孤戀花》角逐金鐘視后，蕭淑慎在紅毯上穿著一襲大深V爆乳禮服獲封「金鐘奶」，直到17年後的現在仍無人超越。

不過，蕭淑慎一夕之間爆紅，心理層面頓時承受不住，生活秩序開始脫軌，跟媒體嗆聲、比中指，甚至三度吸毒，從大明星淪為囚犯。

出獄後，蕭淑慎將一切歸零，轉型成節目通告藝人，感情方面也有新歸屬，與小15歲梁軒安結為夫妻，不過老天爺再給予考驗，蕭淑慎的十二指腸長了8.5公分的惡性腫瘤，被醫生診斷可能只剩半年壽命，所幸靠著手術和老公的暖心陪伴，終於恢復健康。而現在除了上節目通告，蕭淑慎夫妻檔還轉戰電商直播帶貨，嘗試各種發展的機會。

3.洪其德

46歲前男星洪其德臉蛋俊俏、身材高挑，家世又頗顯赫，進入演藝圈後憑著外型和幽默的主持風格活躍各大節目，最好的時候月收入高達20幾萬，進出均是進口車代步。

但他迷失在五光十色的演藝圈，時常夜夜笙歌，甚至吸食毒品，被關進台北看守所勒戒48天，2008年更因無照酒駕撞死一名洗碗婦，即便事後與死者家屬以330萬和解，仍挽回不了演藝事業。

洪其德為此感到後悔不已，每天晚上都會做噩夢，身心狀況不佳的情況下，他連出門都必須戴口罩（當時尚未有疫情）才有安全感；後來透過朋友介紹，在飛鏢店與燒烤店打工，月入約5萬塊，過著深入簡出的日子。

洪其德為自己的錯誤付出慘痛的代價。（圖／中時資料照）

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