星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，處女座、白羊座、天蠍座、摩羯座在職場上認真做事，安份守己，身邊卻總是小人不斷，明明沒有做任何壞事，卻常常被陷害，甚至要背黑鍋，讓他們感到非常無奈。

▍1.處女座

處女座做事認真，又會主動幫忙他人，但有時不懂得觀察現場氣氛，明明出自好意卻被認為是多管閒事，非常冤枉。處女座很細心，無論對自己或同事的要求都很嚴格，雖然他只是想要把事情做好，但卻很容易引來小人記恨，明明付出很多，卻成為眾矢之的。

▍2.白羊座

白羊座個性直率，想到什麼就說什麼，不會隱藏自己的真實想法，有些人會覺得他們豪爽好相處，但也有些人會覺得他們說話太直，完全不經修飾，聽起來很傷人，這點也很容易得罪小人，讓對方記恨在心，找到機會就會對他們做出報復行為。

▍3.天蠍座

天蠍座工作能力很強，而且辦事效率高，眼光長遠，不過他們比較不懂人情世故，不擅長處理人際關係，凡事公事公辦，不懂變通，讓人有不近人情的印象，這點會讓嫉妒他的小人抓住把柄，大作文章，找到機會就在長官面前說閒話，讓天蠍座感到百口莫辯。

▍4.摩羯座

摩羯座是標準的工作狂，把大部分的心力都放在職場上，他們性格低調，習慣悶著頭做事，不太會處理人脈，嘴巴也不甜，雖然不會去招惹其他人，但他的認真會襯托出其他同事有多偷懶，因此容易引來小人在背後作亂，讓摩羯座感到非常無奈。