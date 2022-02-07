從鐵皮屋起家的電子陶瓷元件廠—詠業公司，13年磨一劍，竟能打破村田製作所（Murata）多年來在全球的寡占地位，躋身全球多功能事務機用雙張偵測傳感器（Double feed sensor）的供應商，這家公司有什麼能耐？

根據《財訊》報導，全球前3大筆電鍵盤廠達方旗下小金雞詠業12月8日掛牌，「詠業是電子零組件業的隱形冠軍，專注於利基型、高價值的市場，符合達方一貫走高價值的經營策略。」達方集團董事長、詠業董座蘇開建談起2018年收購詠業的背後盤算。

「蘇董事長來拜訪我們時，我們還在鐵皮屋。」原本只做保護元件的詠業總經理李瑞榮回憶當時的情景笑說，2018年達方收購詠業，堪稱是詠業發展的重要里程碑。

成功轉型 建構兩大產品線

《財訊》分析，2018年國巨、華新科，持續發動併購攻勢，形成國內兩大被動元件集團；同一年，達方也收購被動元件廠詠業，形成第3大被動元件集團。有了富爸爸的加持，詠業馬上併購天線元件廠新禾航電，從保護元件逐步轉型為天線與天線模組、電子陶瓷元件製造商，事業版圖也從上游被動元件，延伸至下游模組。

如今，詠業已成功轉型，旗下電子陶瓷元件占營收貢獻已高達60%、天線及天線模組產品線占比也達25%，相對而言，保護元件占比則已下降至15%。

「2019年時，天線模組營收約2億元，年成長率達100%；2020年時營收已達3億元，2021年營收達到4億元，等於每年光是在天線模組就可以增加1億元的收入。」李瑞榮接受《財訊》採訪時，樂觀預期，現今，電子陶瓷元件、天線與天線模組，已成為詠業主要的成長動能；未來也將會持續是成長最快速的兩大產品線。

其中，詠業憑藉著獨特的材料配方與製程開發的電子陶瓷元件中，採用壓電超音波開發的雙張偵測傳感器，更是打破了由村田製作所長期寡占的產品—全球多功能事務機用雙張偵測傳感器，也為詠業打開新市場。

《財訊》報導指出，可以做到這點，是因為詠業透過客製化調整，做到產品特性與規格和村田製作所的產品完全相容。例如，卡一張紙與卡兩張紙的訊號強度不同，但是客戶在多功能事務機內，無論是搭載詠業或村田製作所的雙張偵測傳感器，都不會出現誤判的現象；甚至連外觀顏色也可以透過材料配方調整，做得跟村田製作所一樣的黑色，而非其他競爭對手的白色，以避免白色外觀容易反光，影響到產品特性的缺陷，也順勢讓詠業成為KonicaMinolta、惠普等多功能事務機品牌的第2供應商。